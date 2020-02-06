شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا دراما رمضان برعاية أحمد فهمى واكرم حسنى ونجوم "مسرح مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدراما الرمضانية من كل عام، تقديم عدد من الاعمال الكوميدية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في الشهر الكريم، حيث أن هذه الاعمال دائماً ما تحقق نجاحاً كبيراً، وذلك أتاح فرصة كبيرة لتواجد نجوم الكوميديا في السباق الرمضانى بشكل دائم، وفى هذا العام يٌعرض 4 مسلسلات تحمل الطابع الكوميدى واللافت هو سيطرة نجوم فرقة "مسرح مصر" على هذه الأعمال وذلك استمراراً للانتشار الكبير الذى حققوه في السنوات الأخيرة.

ويأتي في مقدمة الأعمال الكوميدية في رمضان المقبل مسلسل "تيمو وبومبا" للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسنى والذي يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى والذى تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة ويشارك ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، ويسجل العمل التعاون الثانى بين اكرم وفهمى في الدراما كبطلين بعد "ريح المدام" إضافة إلى ظهورهما كضيوف شرف في أعمال كل واحد.

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احمد فهمى وأكرم حسنى

ثاني الأعمال الكوميدية هذا العام مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجما "مسرح مصر" على ربيع ومصطفى خاطر وتأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى ويعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة أيضاً، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يلتقي الثنائى للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار السنوات الماضية.



على ربيع ومصطفى خاطر والمنتج تامر مرسى

أما مفاجأة رمضان المقبل هو تعاون النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد في مسلسل واحد ويقدمان أدوار كوميدية، حيث يصوران حالياً "نساء من ذهب" المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاحر ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم.



نادية الجندى ونبيلة عبيد

"اتنين فى الصندوق" مسلسل كوميدى آخر من بطولة نجمين من نجوم "مسرح مصر" وهما حمدى الميرغنى وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد ويشارك في البطولة نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.