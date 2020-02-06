شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته ويمازحها بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد والدته، حيث نشر صورة تجمعه بها على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام معلقا:"الحقيقة.. كل سنة وأنت طيبة يا أمي ويخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر وتعمليلنا كيك أكتر وأكتر"، وكشف آسر ياسين عن صورته مع والدته في ظهور نادر لها حيث أنها لم تظهر معه فى أوقات كثيرة على السوشيال ميديا".



اسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته

ويصور آسر ياسين حالياً مشاهد مسلسله الجديد "بـ 100 وش" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق العمل مطلع هذا الأسبوع، هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب ويمثلها المنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى.

كما يعرض لآسر ياسين أيضاً مسلسله "في كل أسبوع يوم جمعه" من 10 حلقات و يجمعه بالفنانة منة شلبى، على احدى المنصات الرقيمة بالانترنت، حيث تعرض حلقة كل أسبوع، ويشارك فى بطولته عبد العزيز مخيون، سوسن بدر، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نور محمود، والعمل معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، وإخراج محمد شاكر خضير.

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اسر ياسين ووالدته

وفى سياق آخر ينتظر آسر ياسين طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام" مع النجمة يسرا، وتأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمود عبد المغنى وريهام عبد الغفور وانجى المقدم وتدور أحداثه حول شاب ثرى يلتقى بعض الشخصيات ويتم الجدال بينهم فى العديد من الأمور.