شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى عن زى الأهلى: الأسوأ.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان نبيل الحلفاوى على زى النادى الأهلى الفيروزي، حيث يخوض مباراته أمام بيراميدز، متساءلا عن السبب وراء عدم ارتداء المارد الأحمر الطقم الأسود، في مباراته اليوم.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى:" الزي الأسوأ في تاريخ الأهلي.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟!..عسى أن يكون الأداء متناسبا عكسيا مع الزي".





يشار إلى أنه اتفق مسئولو الأهلي في سبتمبر العام الماضى مع راعية الملابس على تغيير الوان القمصان البديلة مُجدداً في الموسم الجديد، بعد اختيار النادي للزي الخاص بالموسم القادم 2020/2021 ،عقب الاتفاق على إنجاز الأمر مبكراً على غرار ما يحدث في جميع الأندية العالمية وكان قد أكد مسئولو الأهلي أن الملابس الجديدة ستشهد عددا من التغيرات عن زى الموسم الحالى، الذى تم استلامه مؤخراً، كاشفين أن الزى الجديد سيضاهى الفرق العالمية فى الدوري الإنجليزي والإسباني، والغى النادى الاحمر في ملابس الموسم الجاري الزي البديل باللون الأزرق، وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة ، هي الأحمر والأسود والبستاج.

من جانب آخر، كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك ، ان الاتحاد الدولي " فيفا " خاطب النادي الأهلي رسميا ومنحه مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، للرد علي شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

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