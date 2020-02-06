شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكيم يطرح "الله يسامحك" أحدث أغنيات ألبومه "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى حكيم أحدث أغنيات ألبومه الجديد "الله يسامحك" الذى يحمل عنوان "الراجل الصح" والأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان حسام الدين مصطفى، هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، مكساچ أحمد جودة، الماستر أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

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وتقول كلمات الأغنية: "كل جرح فى قلبى فى قلبى منك.. بيدعى عليك كل دمعة فى عينى فى عينى منك.. هتجرح عينيك كل سكة معاك مشيتها كل قولة آه داريتها هتشهد عليك.. هتشهد عليك".

كان حكيم قد طرح مؤخرًا 7 أغنيات من ألبومه وهى بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة،والأغنية السابعه "الموضة السنة دي" وهى كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس.

يذكر أن حكيم اختتم المطرب حكيم، احتفالية "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد" التى نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، فى استاد القاهرة 25 يناير الماضى، بمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصرى، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة ، معربا عن سعادتة بالمشاركة فى الاحتفالية قائلا : :" أنا سعيد بوجودى معاكم مع الشباب المصرى اللى بيحب بلده".