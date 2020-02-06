شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطول واللون... 5 ممثلين مرشحين لـ لعب شخصية كوبى براينت لو اتعمل فيلم عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعر الكثير حول العالم في الأيام الماضية، بالأسى والحزن، على وفاة لاعب كرة السلة العالمى كوبى براينت، الذى لقى مصرعه، هو وابنته جيانا، و3 آخرين، في تحطم الطائرة الخاصة، بـ براينت، فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة، واعتزل براينت عام 2016، وذلك بعد مسيرة دامت حوالى الـ 20 عاما هو ابنته، جيجى.

وأثناء حفل الـ Grammy، الذى أقيم بعد وفاة براينت بـ ساعات، نعاه الكثير من النجوم، كما عرض له صورة على شاشات العرض في الحفل،وكان قد أقيم حفل الـ Grammy على مسرح Staples Center، وهو نفس المكان الذى اعتاد براينت لاعب مبارياته عليه، قبل اعتزاله عام 2016، كما تم الإعلان عن تكريم الراحل في حفل الأوسكار الذى سيقام الأحد المقبل.

في تاريخ كرة السلة، تم الإشادة بـ براينت كثيرا، وحزن الكثيرين عند إعلانه إعتزاله في 2016، وطالب البعض أن تستخدم صورته كـ شعار جديد لـ الدوري السلة الأمريكى للمحترفين.

وبالرغم من عدم الإعلان عن وجود فيلم او عمل فنى يجسد تاريخ، ورحلة براينت، منذ بداية لعبه لـ فريق لوس أنجلوس ليكرز، فى الفترة من 1996 حتى 2016، جنبا إلى حياته الشخصية، ألا ان موقع " tvovermind"، رشح 5 ممثلين عالمين، لأداء دور براينت في عمل فنى يجسد رحلته، واختاروهم بناء على اللون والطول، وهم:

1 - الممثل الأمريكي إيليا كيلي، الذى يبلغ من العمر 33 عام، وشارك في 20 عمل فنى، أخرهم مسلسل Tales.

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Elijah Kelley

2 – الكوميديان الأمريكي براندون تي جاكسون، الذى يبلغ من العمر 35 عام، وشارك في 47 عمل فنى متنوع، أهمهم برنامجه لـ ستاند أب كوميدى Brandon T. Jackson Show.



Brandon T. Jackson

3 – الممثل الأمريكي شاد موس، الذى يبلغ من العمر 32 عام، وشارك في 130 عمل، أهمهم فيلم Fast and Furious: Tokyo Drift.



Shad Moss

4 – الممثل الأمريكي دينزل ويتاكر، الذى يبلغ من العمر 29 عام، وشارك في 38 عمل فنى متنوع، أهمهم فيلم Black Panther.



Denzel Whitaker

5 – الممثل الأمريكي ألديس هودج، الذى يبلغ من العمر 33 عام، وشارك في 73 عمل متنوع، من اهمهم مشاركته في مسلسل Black Mirror.