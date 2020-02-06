تيشيرت وحش.. تعليقات نجوم الفن على لقاء الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تفاعل نجوم الفن مع فوز النادي الأهلي على نادي بيراميدز 2-1، تقدم لبيراميدز علي جبر، وتعادل للأهلي بادجي قبل أن يضيف أليو ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 92.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:
نبيل الحلفاوي
نشر الفنان نبيل الحلفاوي: "لم أشهد الأهلي إلا بعد هدف بيراميدز.. مما يستحق وقفة جادة من فايلر، بادجي أثبت أهميته القصوى و(أساسيته).. ديانج فتح. (الإليوهين) قوتان أساسيتان".
وتابع: "مافهمتش فريق بيراميدز كانوا معترضين على إيه بعد الهدف الثاني، إلى حين عودة رمضان أو إن لم يتم شرائه هل يستمر اعتبار أجايي الخيار الأول؟".
جابر القرموطي
نشر الإعلامي جابر القرموطي ساخرا من تيشيرت الأهلي: "طب التي شيرت لونه وحش ".
ندى بسيوني
ونشرت الفنانة ندى بسيوني، "الشناوي ربنا يحميه مستواه عالي جدا"، وفي تغريدة أخرى: "مبروووووك للأهلي .. ولسه".
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