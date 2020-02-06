تيشيرت وحش.. تعليقات نجوم الفن على لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع فوز النادي الأهلي على نادي بيراميدز 2-1، تقدم لبيراميدز علي جبر، وتعادل للأهلي بادجي قبل أن يضيف أليو ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 92.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي: "لم أشهد الأهلي إلا بعد هدف بيراميدز.. مما يستحق وقفة جادة من فايلر، بادجي أثبت أهميته القصوى و(أساسيته).. ديانج فتح. (الإليوهين) قوتان أساسيتان".

وتابع: "مافهمتش فريق بيراميدز كانوا معترضين على إيه بعد الهدف الثاني، إلى حين عودة رمضان أو إن لم يتم شرائه هل يستمر اعتبار أجايي الخيار الأول؟".

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جابر القرموطي

نشر الإعلامي جابر القرموطي ساخرا من تيشيرت الأهلي: "طب التي شيرت لونه وحش ".

ندى بسيوني

ونشرت الفنانة ندى بسيوني، "الشناوي ربنا يحميه مستواه عالي جدا"، وفي تغريدة أخرى: "مبروووووك للأهلي .. ولسه".