محمد سعد أحسن ممثل.. إليكم جوائز مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، نتائج جوائز الدورة الـ 46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حيث تمكن فيلمي "الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" من الحصول علي نصيب الأسد من الجوائز .

وحصل فيلم "لما بنتولد" علي جائزة أحسن فيلم بينما حصلت الممثلة سلمي حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان.

وحصل المخرج تامر عزت، على جائزة أحسن مخرج، والراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

Advertisements

كما حصد فيلم "الفيل الأزرق" جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، فيما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وحصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

وحصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، وحصد باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، وحصل فيلم "بين بحرين" علي جائزة أفضل أفيش.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض حصل فيلم"الضيف" للمخرج هادي الباجوري علي أعلي الأصوات، وسيتم توزيع الجوائز والتكريمات في الثامن من فبراير الجاري بسينما محمد فريد بشارع عماد الدين.

وتضم لجنة اتحكيم مهرجان جمعية الفيلم الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا للجنة، وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، واستاذ المونتاج د.رحمة منتصر والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير د.محمد عسر، والمخرج هاني لاشين.