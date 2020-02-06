محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
خضع الفنان صبري فواز، اليوم الخميس، لعملية جراحية لاستئصال "المرارة".
وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع الخليج 365، إن الفنان صبري فواز خضع للعملية اليوم، وهو بصحة جيدة حاليا ويتماثل للشفاء وسيعود في القريب لجمهوره وممارسة أعماله الفنية.
ويشارك الفنان صبري في مسلسل "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، وهو من بطولة شريف سلامة، وأحمد فهمى، ورجينا، وعمر السعيد، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية وتضم كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، ومحمد التيه، وإخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز يجري عملية جراحية.. ومنير مكرم: الفنان يتماثل للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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