بالصور - نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

توافد، مساء اليوم الخميس، نجوم الفن وعدد من الإعلاميين على عزاء الفنانة الكبيرة نادية لطفي بالسرادق الملحق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحضر العزاء عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم الفنان أشرف زكي، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومصطفى بكري، ومصطفى الفقي، وعمر عبدالعزيز، والإعلامية لميس الحديدي.

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كما تواجدت منذ بدء العزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، وإلهام شاهين، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم "محمود قابيل، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وعزت العلايلي، وسمير صبري، وزكي فطين عبدالوهاب، والإعلامي مفيد فوزي، والمنتج صبري علم الدين.

نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية شديدة، وشُيعت الجنازة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

نادية لطفي أحد أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، وقدمت عددًا من الأعمال الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، "الخطايا".