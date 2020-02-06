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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على زي النادي الأهلي (الفيروزي) في مباراته مع بيراميدز في الدوري العام.
وكتب الحلفاوي: "الزي الأسوأ في تاريخ الأهلي.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟!، عسى أن يكون الأداء متناسبا عكسيا مع الزي".
وأعلن الأهلي في بداية الموسم عن ألوان القمصان التي سيرتديها، حيث يلعب بالزي الأحمر أساسيا، والأسود بديلا، على أن يكون اللون الفيروزي الزي الثالث للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن لون تيشيرت الأهلي: الأسوأ في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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