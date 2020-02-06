نبيل الحلفاوي عن لون تيشيرت الأهلي: الأسوأ في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على زي النادي الأهلي (الفيروزي) في مباراته مع بيراميدز في الدوري العام.

وكتب الحلفاوي: "الزي الأسوأ في تاريخ الأهلي.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟!، عسى أن يكون الأداء متناسبا عكسيا مع الزي".

وأعلن الأهلي في بداية الموسم عن ألوان القمصان التي سيرتديها، حيث يلعب بالزي الأحمر أساسيا، والأسود بديلا، على أن يكون اللون الفيروزي الزي الثالث للفريق.