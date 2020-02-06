أصيب بسكتة دماغية منذ 24 عامًا ورحل عن عمر 103.. من هو كيرك دوجلاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل النجم العالمي كيرك دوجلاس، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ103 أعوام، بعد أن أعلن وفاته نجله النجم مايكل دوجلاس، في خبر أحزن محبيه على مستوى العالم.

كيرك دوجلاس، وأحدًا من أهم صناع السينما في هوليوود، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

- ولد في نيويورك 9 ديسمبر، عام 1916، واسمه الحقيقي Issur Danielovitch Demsky، تعود أصوله لعائلة روسية.

- أول فيلم شارك به هو "الحب الغريب"، عام 1946، واستطاع أن يخطف الأنظار بموهبته حتى سطع نجمه في سماء هوليود.

- تصدر شباك التذاكر في فترتي الخمسينات والسيتنات، وتنوعت أعماله بين الدراما والأفلام الحربية.

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- قدم خلال مسيرته الفنية ما يقارب من الـ90 فيلمًا.

- فيلم " البطل"، الذي صدر عام 1949، من أهم أعماله واستطاع أن يجسد شخصية بطل الملاكمة بآداء احترافي مكنه من الترشح للأوسكار كأفضل ممثل.

- ترشح 3 مرات للأوسكار، وحاز على جائزة أوسكار عن مجمل أعماله، كما حصل على وسام الحرية الرئاسي.

- كتب العديد من الروايات والمذكرات، ويحتل المرتبة الـ17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي، ضمن أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية.

- في عام 1996، أصيب بجلطة دماغية كادت تودي بحياته، وأثرت على حركته ونفسيته وتسببت في عدم قدرته على الحديث بشكل واضح.

- في عام 1960، ساعد "كيرك"، في إنهاء ما يسمى بالقائمة السوداء في هوليود ( حظر الخمسينيات على كتاب السيناريو وصانعي الأفلام الذين يتعاطفون مع الشيوعيين المزعومين)، من خلال فيم "سبارتاكوس".