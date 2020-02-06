جاستن بيبر حافي القدمين في الشارع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - ظهر المغني الكندي الشاب ​جاستن بيبر​ بصور غريبة ومفاجئة ، إذ ظهر في شوارع نيويورك بملابس رياضية ويغطي رأسه، لكن اللافت أنه لم يكن ينتعل أي حذاء.



وقد أثار مظهر جاستن الغريب قلق محبيه خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة عن وضعه النفسي والصحي والعلاج الذي يخضع له لينظف جسده من آثار تعاطيه المخدرات لسنوات، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وكان جاستن اعترف في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه أنه ينام في غرفة ضغط ويستعين بالحقن الوريدية حتى يستطيع النهوض من السرير وذلك بسبب الآثار السيئة التي تسبب بها إدمانه للمخدرات على مدار السنوات السابقة بالإضافة لإصابته بمرض لايم ومنذ عامين والذي تسبب في إصابته بالطفح الجلدي وتراجع صحته العقلية والنفسية.