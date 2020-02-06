ماذا أهدت جورجينا لـحبيبها كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:47 مساءً - أهدت جورجينا روديريجيز حبيبة نجم كرة القدم العالمي ، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس،سيارة مرسيدس دفع رباعي احتفالا بعيد ميلاده الـ 35.



وعلقت جورجينا على فيديو إهداء السيارة للدون، قائلة: "مبارك لرجل حياتي هدية عيد ميلاد سعيد"، كما أوضحت أنها أحضرت له هذه السيارة، كونه لا يمتلك سيارة دفع رباعي ضمن أسطول سياراته.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 50 مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، والذي انضم له في صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.



وبات النجم البرتغالي أول لاعب في يوفنتوس يسجل في تسع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ ديفيد تريزيجيه في عام 2005.

وأصبح رونالدو قريبا من تخطي الرقم الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي والمسجل باسم الأرجنتيني السابق جابرييل باتيستوتا الذي سجل في 11 مباراة متتالية.