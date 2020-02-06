بعد طرح Birds of Prey معلومات عن شخصية هارلي كوين

طرح فيلم "Birds of Prey" أو الطيور الجارحة في دور العرض المصرية اليوم الخميس والذي هو من بطولة الأسترالية مارجوت روبي وإخراج كاثي يان.

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بعد فيلم "Suicide Squad" والتي ظهرت شخصية هارلي كوين، في فريق الخير بعد إنفصالها عن الجوكر، ففي الفيلم المطروح الآن تنضم إلى مجموعة من الأبطال الخارقين في محاولة لإنقاذ فتاة صغير من أحد قولا الشر.

Birds of Prey من بطولة مارجوت روبي، إيوان مكجريجور، ماري إليزابيث وينستيد، كريس ميسينا، بويانا نوفاكوفيتش، جورني سموليت بيل وروزي بيريز.

معلومات عن هارلي كوين

هارلي كوين "Harley Quinn" هي شخصية خيالية ظهرت في أفلام انتاجتها شركة "DC" الأمريكية، والشخصية تم ابتكارها عن طريق بول داني وبروس تيم، وكان أول ظهر لتلك الشخصية في فيلم كارتوني لشخصية "بات مان" عام 1992، بعد ذلك تم استعانة بها في كتب "الكوميكس" للشركة.

أما عن الشخصية فهي دائمًا تساعد حبيبها الجوكر في جرائمه وقد قابلته للمرة

الأولى حينما كانت طبيبة نفسية في مدينة جوثام وكان الجوكر مريضها، وقد تعاونت مع شريرات أخريات أبرزهن "المرأة القطة" و"الفتاة السامة".

في الفترة الاخيرة ظهرت كبطلة خارقة تساعد العدالة بعدما نسيت علاقتها بالجوكر، وظهر هذا في فيلم "suicides squad" أو "فرقة الانتحار".

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أبرز أعمال ظهرت فيها شخصية هارلي كوين

- Secret Society of Super Villains كتاب لقصص "الكوميكس" صدر في 2006

- Secret Six وهو كتاب لقصص الكوميكس صدر من DC في 2009

- Gotham City Sirens هو أيضًا كتاب يحوي كوميكس صدر في 2011

- Justice League كتاب للكوميكس

- Suicide Squad فيلم سينمائي صدر في 2016

- Birds of Prey "الطيور الجارحة" صدر عام 2020.