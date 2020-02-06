نشر النجم إدوارد صورة برفقة والدته وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق إدوارد علي الصورة قائلا:" النهاردة من 3 سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمى .. الدنيا كلها اسودت في
وأضاف: صعب عليا فراقك للحظة دي يا امي واتمنيانك كنتي تكونى جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما اكون محتاجها .. اشبعوا بامهأتكم واركعوا تحت رجليهم والله ما في أعظم من الام".
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. إدوارد يحيي ذكري وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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