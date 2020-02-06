صور .. إدوارد يحيي ذكري وفاة والدته

نشر النجم إدوارد صورة برفقة والدته وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق إدوارد علي الصورة قائلا:" النهاردة من 3 سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمى .. الدنيا كلها اسودت في

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وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وانا صغير لحد ما كبرت".

وأضاف: صعب عليا فراقك للحظة دي يا امي واتمني

انك كنتي تكونى جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما اكون محتاجها .. اشبعوا بامهأتكم واركعوا تحت رجليهم والله ما في أعظم من الام".