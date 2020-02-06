شاهد.. المطرب أحمد مهني يطرح غيرك بالبشر

طرح المطرب الشاب أحمد مهني أغنية جديدة تحمل عنوان "غيرك بالبشر" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "غيرك بالبشر" كلمات الشاعر عصام كريم، والحان مصطفى الربيعي، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، وتصميم الفيديو زاكي، وجيتارات شريف فهمي، وإيقاعات إيهاب الخياط.

زاكي، وجيتارات شريف فهمي، وإيقاعات إيهاب الخياط. يذكر أن اخر أعمال أحمد مهني، أغنية "مكانك خالي"، والتي حققت نجاحا كبيرا بموقع اليوتيوب.

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