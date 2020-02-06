صور.. دفتر عزاء نادية لطفي

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء النجمة الراحلة ماجدة نادية لطفي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور: وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إلهام شاهين، عزت العلايلي، فيفي عبده، الأب بطرس دانيال، مصطفى بكري عضو مجلس البرلمان، الإعلامي مفيد فوزي، الفنان سمير صبري، فاروق فلوكس، السفير العراقي أحمد

نايف الدليمي، إيهاب فهمي، صفية العمري، صابرين، الإعلامية لميس الحديدي، شهيرة، دلال عبد العزيز، والإعلامي رامي رضوان.

وأخذ العزاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. يذكر أن الفنانة نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري. وكانت الحالة الصحية للفنانة

الراحلة قد شهدت تدهورًا قبل أسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن تم تشيع أمس جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك وسط أجواء من الحزن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز،و نجلتها الفنانة دنيا سمير غانم، فيفى عبده، نهال عنبر، رجاء الجداوي، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان القدير سمير صبري، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون.

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