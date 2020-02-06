فيديو.. حكيم يطرح الله يسامحك

طرح النجم الكبير حكيم أغنية جديدة تحمل عنوان "الله يسامحك" من البومه الجديد "الراجل الصح" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". العالمي "اليوتيوب". أغنية "الله يسامحك" أمل الطائر وألحان حسام الدين مصطفي وهاني فاروق وتوزيع موسيقي زيزو فاروق ومكساج أحمد جودة والماستر وتوزيع موسيقي زيزو فاروق ومكساج أحمد جودة والماستر أمير محروس. Advertisements ويشار الي اخر اعمال حكيم أغنية "الصعيد يا دولة" والتي تقترب من نصف مليون مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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