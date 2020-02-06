وجه النجم احمد فلوكس رسالة للنجمة بشرى بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال حسابة بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق "فلوكس" علي الصورة للنجمة بشري قائلا:" الف سلامة عليكي يا بشري". سلامة عليكي يا بشري". يذكر أن آخر أعمال الفنان احمد فلوكس، فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير. إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد فلوكس لبشري: ألف سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.