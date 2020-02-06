فاروق فلوكس يصل إلى عزاء نادية لطفي

وصل النجم الكبير فاروق فلوكس، إلى عزاء النجمة الراحلة نادية لطفي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ الزايد. جدير بالذكر أن تم تشيع أمس جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك وسط أجواء من الحزن. لطفي من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك وسط أجواء من الحزن. وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز،و نجلتها الفنانة دنيا سمير غانم، فيفى عبده، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان القدير سمير صبري، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون الجنازة ومن بينهم: نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز،و نجلتها الفنانة دنيا سمير غانم، فيفى عبده، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان القدير سمير صبري، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون

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