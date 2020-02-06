صور.. ظهور شهيرة في عزاء نادية لطفي

ظهرت النجمة شهيرة في عزاء الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والقمام في مدينة الشيخ زايد، بمسجد الشرطة. ورحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد رحلة صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا. رحلة صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا. Advertisements وشهدت جنازة نادية لطفي حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، والفنانة دلال عبد العزيز، وابنتها دنيا سمير غانم، والفنانة فيفي عبده، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والقنانة ميرفت أمين والإعلامي وائل الإبراشي ورجاء الجدواي ونهال عنبر. الفن مثل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، والفنانة دلال عبد العزيز، وابنتها دنيا سمير غانم، والفنانة فيفي عبده، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والقنانة ميرفت أمين والإعلامي وائل الإبراشي ورجاء الجدواي ونهال عنبر.

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