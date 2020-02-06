ليلى علوي تتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان البحرين

ميرنا وليد - بيروت - تترأس الممثلة المصرية ​ليلى علوي​، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية للدورة الأولى في ​مهرجان البحرين​ السينمائي، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 آذار المقبل برئاسة الناقدة منصورة الجمري.

وأعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، عن تشكيل لجان تحكيم لمسابقات الأفلام الروائية وأفلام الطلبة الوثائقية، وأفلام مسابقة مركز تفوق.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتي ترأسها ليلى علوي لما لديها من خبرة في هذا المجال، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية، ويشارك في اللجنة معها الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد أمين صال.

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