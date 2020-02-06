بشرى توضح طبيعة مرضها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الفنانة المصرية بشرى الجمهور على حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى.

ونشرت بشرى صورة لها من المستشفى، كاشفة انها غادرتها واصبحت بصحة جيدة.

وعلّقت بشرى على الصورة قائلة: "شكرا لكل الأصدقاء و الزملاء والجمهور اللي غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتي. أنا الحمدلله بخير و تركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرا لأني مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت الى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس وكل الشكر لطبيبي المعالج الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 سنوات.

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