صورة نادرة- آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري ​آسر ياسين​ بعيد ميلاد والدته، حيث نشر صورة تجمعهما على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلقا:"الحقيقة.. كل سنة وأنت طيبة يا أمي ويخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر وتعمليلنا كيك أكتر وأكتر"، وكشف آسر ياسين عن صورته مع والدته في ظهور نادر لها إذ أنها لم يسبق أن ظهرت معه".

ويصور آسر ياسين حالياً مشاهده في مسلسل "بـ 100 وش" الذى يجمعه بالممثلة نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبي.