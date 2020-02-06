مازن معضم: "الله يرحمك يا مرت عمي"

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل اللبناني ​مازن معضم​ زوجة عمه، متحدثا عن رضاها بما كتب الله لها، كاشفا انها كانت تعيش في غرفة واحدة وتشكر الله على نعمه.

وكتب مازن على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي"الله يرحمك يا مرت عمي، لما كنت زورك ببيتك اللي هو عبارة عن اوضة وحدة بصيدا القديمة، كلمة "الحمدلله" ما كانت تفارق تمك.. كنت اتطلع فيكي وقول يا عمي هول اللي عايشين بڤلل وشقق فخمة وسيارات جديدة وسفر مرتين تلاتة بالسنة وبيضلوا ينقوا وطمعهم بالدني وجوعهم عالمصاري ما بيخلص".



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