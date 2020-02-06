داليدا عياش لأبيها: "بكرت كتير يا حبيبي"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت مصممة الأزياء ​داليدا عياش​ عن حزنها الكبير لوفاة والدها، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "آخ يا بابا آخ.....بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".

وتلقّت داليدا عدد كبير من التعازي، فالممثلة السورية ​شكران مرتجى​ كتبت: "البقية بحياتك ياروحي الله يرحمه ويصبرك"، والممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن​ علّقت قائلة: "الف رحمه على روحه مثواه الجنة".

وكانت قد أقيمت اليوم الخميس الصلاة على جثمان الراحل في مسقط رأسه صاليما، في المركز الإجتماعي لآل سعيد.

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