حكيم يسامح حبيبته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حكيم اغنيته الجديدة "​الله يسامحك​" ، وذلك على قناته الرسمية على يويتوب. الأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان حسام الدين مصطفى وهاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

ويقول مطلع الأغنية: "كل جرح في قلبي، في قلبي منك .. بيدعي عليك، كل دمعه في عيني، في عيني منك .. هتجرح عينيك".

الجدير ذكره ان حكيم كان قد طرح مؤخرا اغنية "الصعيد يا دولة"، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج و توزيع إسلام شبيسي.

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