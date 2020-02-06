تراند اليوم : بالدموع والأكشن .. برومو فيلم ” صندوق الدنيا ” يلفت أنظار الجمهور

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “صندوق الدينا” البرومو الدعائي؛ تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويظهر فى البرومو الدعائى الأول، أبطال الفيلم وسيطرت حالة من التوتر عليهم مع بعض لحظات الحزن والبكاء.

الفيلم من سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، وإخراج عماد البهات ويدور الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة “Kemet Film Production”.

يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.