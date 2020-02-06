تراند اليوم : رانيا يوسف خايفة من بنتها و سايبة الاكونت معاها – فيديو

كشفت نانسي، ابنة الفنانة رانيا يوسف، أنها في كثير من الأحيان تدير حساب والدتها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وتختار صورا تنشرها لها دون علمها.

وقالت نانسي، في حوار لبرنامج ET بالعربي، إن علاقتها بوالدتها ليست علاقة أم وابنتها لكن صديقتين، مصرحة: “هي أقرب واحدة ليا وبحكي ليها مع صحابي”.

وأشارت الابنة الصغرى لرانيا يوسف إلى أن والدتها تستعين برأيها في أفلامها ومسلسلاتها، وفي الصور التي تنشرها بـ “إنستجرام”.

نانسي هي ابنة المنتج محمد مختار، طليق رانيا يوسف، ولديها شقيقة تدعى جاسمين، وانفصلت عن محمد مختار منذ أكثر من 10 سنوات.