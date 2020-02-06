فيديو: حبيبة كريستيانو رونالدو تهديه سيارة في عيد ميلاده

بمناسبة عيد ميلاده الـ35، قامت حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز، بإهدائه سيارة حديثة الطراز. كريستيانو رونالدو وحبيبته وفوجىء رونالدو لدى خروجه من المطعم حيث كانت جورجينا تحتفل به مع مجموعة من الأصدقاء، بالهدية ملفوفة بشريط أحمر، تقف أمام المطعم في منتصف الشارع. وأعرب النجم العالمي عن سعادته بالسيارة وشكر حبيبته بحفاوة. Advertisements يذكر أنّ رونالدو بدوره، احتفل قبل أيام بعيد ميلاد حبيبته، في حفل عائلي جمعهما بأولادهما، إلا أنّه لم يعلن عن الهدية التي قدّمها لها.

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