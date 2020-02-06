وصلة ردح بين نيكي ميناج وحبيبها السابق... لن تصدّقوا بماذا اتهمها

اشتعلت حرب تصريحات بين النجمة العالمية نيكي ميناج، وحبيبها السابق "ميك ميل" عبر تويتر، رغم زواج نيكي منذ فترة وجيزة وإعلانها اعتزال الفن.

فقد اتهمت نيكي حبيبها السابق بممارسة العنف ضدّ النساء وكتبت"لقد قمت بضرب أختك وبصقت عليها وهي صوّرت ذلك. وركلتني أمام أمك وجعلتها تذهب للمستشفى بسبب ما شاهدته".

وأكملت تغريدتها بتوجيه شتائم نابية له.

ولم يعرف سبب مهاجمة نيكي لحبيبها السابق، الذي قام بالردّ عليها، وعايرها بشقيقها الذي دخل إلى السجن بتهمة اغتصاب فتاة قاصر وكتب"طريقتك الوحيدة في محاولة تدمير مسيرتي هو أن تقولي أنني أضرب النساء.".

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وتابع "لماذا لا تتحدثين عن شقيقك المتّهم بالإغتصاب، والذي كنتِ تعرفين ما فعله ومع ذلك دفعتِ لتعيين محام له. أخوك اغتصب تلك الفتاة الصغيرة ايضًا".

يذكر أنّ نيكي تغيّبت عن جلسة محاكمة شقيقها قبل أيام، ولم تعلّق على قرار سجنه، رغم العلاقة الوطيدة التي تجمعهما.

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