ما لا تعرفه عن كيرك دوجلاس: نجا من الموت مرتين ونجله من نجوم الصف الأول

أعلن الفنان العالمي مايكل دوجلاس وفاة والده النجم العالمي كيرك دوجلاس، في بيان صحفي قال فيه: «ببالغ الحزن والأسى نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا عن عمر يناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلاً في العصر الذهبي للسينما العالمية؛ فإننا تربينا على أفلامه التي كانت تقدم أهدافاً حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكي».

في السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عن كيرك دوجلاس؛ فهو ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في 9 ديسمبر 1916 وهو والد الممثل مايكل دوغلاس، اسمه عند الولادة إيسور دانيالوفيتش، وقضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات.

أول فيلم له هو، الحب الغريب، لمارثا آيفرز «1946»، بعدها قدم العديد من الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر في الخمسينات والستينات، وعرف بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية.

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سكتة دماغية كادت أن تودي بحياته

تلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات، حالياً، وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، ونجا بالكاد من حادث تحطم طائرة هليكوبتر في عام 1991، ومن ثم أصيب بجلطة وسكتة دماغية في عام 1996، تسببت في تلف أعصاب وجهه وكادت أن تودي بحياته للمرة الثانية.. فركز بعدها على تجديد حياته الروحية والدينية، وعاش مع زوجته الثانية، وظل معها لأكثر من 60 عاماً حتى وفاته.