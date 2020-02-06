ريم البارودي تسب أحد متابعينها والجمهور يعلق: "دي ألفاظ تستخدمها فنانة؟"

دخلت الفنانة ريم البارودي في حالة من التراشق بالألفاظ مع أحد متابعيها على إنستقرام، بعد أن هاجمها بسبب صورتها أمام الكعبة؛ حيث كتب لها في تعليق على الصورة: «بلاش أفورة، صلي وأنت ساكتة بلاش متاجرة بالدين»؛ لترد ريم البارودي على هذا التعليق، قائلة: «بس يا أهبل يا عبيط، روح شوف صورك ياللي عمرك ما تحس ولا تفهم ولا أظن تزور بيت الله الحرام».

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الجمهور ينصحها باختيار ألفاظها

وقال متابع آخر: «طيب ما أنتِ بترجعي وتلبسي عريان، يبقى إيه لزمة العمرة»، من جانبها ردت ريم عليهم بانفعال شديد بقولها: «أنت مالك خليك في نفسك، هو أنت اللي ربنا هيحسبك يا مريض محتاج تتعالج، الفنانين دول أرقى البشر»، وردت على أحدهم بقولها: «يا أهبل يا عبيط روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ولا تفهم»، وعلق أحدهم رداً عليها: «دي ألفاظ تستخدمها فنانة؟ عيب خليكِ راقية».

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي كان مسرحية جوازة مرتاحة، مع الفنان أحمد صفوت، ومنة عرفة ومجموعة من نجوم الكوميديا، ومن إخراج محمد جبر، وقد تم عرضها عبر أحد المسارح الخاصة بمدينة الغردقة خلال فصل الصيف الماضي، لكنها اعتذرت عن استكمال المشاركة في بطولتها مؤخراً، ومن الممكن أن تتم إعادة عرضها مرة أخرى بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً للغاية، وأشاد بها الكثيرون من مشاهديها، ولكن سيتم اختيار نجمة بديلة لريم.

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