وفاة نجم هوليوود كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

توفي الفنان العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام، وأعلن نجله الخبر في تصريحات صحافية لإحدى المجلات العالمية الشهيرة، بقوله: «توفي والدي الحبيب عن عمر يناهز 103 أعوام، ويمكنني أن أقول إنه كان أسطورة بالنسبة للعالم كله؛ حيث عاشت أفلامه لسنوات وأثرت في الجميع، لكن بالنسبة لي ولإخوتي كان ببساطة والدي، وكان لأحفاده الجد المحب الودود اللطيف، وكان لزوجته الزوج الرائع».

إرث من الأفلام سيستمر لسنوات

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أضاف نجل الفنان الراحل في كلماته التي أثرت في الكثير من محبيه: «لقد عاش حياة جيدة، وترك إرثاً من الأفلام سيستمر لسنوات، وسأختتم كلامي بآخر ما قلته له في عيد ميلاده الأخير، وأنهى نعيه لوالده بقوله: «أبي أحبك كثيراً وأنا فخور جداً بأن أكون ابنك».

يذكر أن كيرك دوجلاس أصبح نجماً عالمياً، بعد دوره البارز كبطل ملاكمة عديم الضمير، في فيلم «البطل» (1949) ولقي استقبالاً إيجابياً، وحصد منه أول ترشيح له على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل. ومن بين أفلامه المبكرة الأخرى «شاب مع بوق» (1950) مع لورين باكال ودوريس داي؛ «أيس إن ذا هول» أمام جان سترلينغ (1951)؛ «قصة بوليسية» (1951). وتحصل على ترشيح أوسكار ثانٍ لدوره الكبير في السيئ والجميلة (1952) أمام لانا تيرنر، وترشيح ثالث لتصويره فينسنت فان جوخ في رغبة في الحياة (1956). وهو من بين آخر النجوم الباقين على قيد الحياة من عصر هوليوود الذهبي.