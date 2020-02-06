دينا: أخبروني أن والدتي توفيت واكتشفت أنها على قيد الحياة بعد 15 عاماً

حلت الفنانة الاستعراضية دينا ضيفةً على برنامج الستات مبيعرفوش يكدبو وتحدثت عن واقعة في حياتها؛ حيث انفصلت والدتها عن والدها وهي في عمر صغير، وأخبرها والدها وأهله أن والدتها توفيت؛ مما كان يجعلها تشعر بالحزن في أعياد الأم في المدرسة، وكانت تجلس مع البنات اللاتي فقدن أمهاتهن خلال الحفل وتبكي، وتقول دينا إنها اكتشفت الحقيقة بعد مرور 15 عاماً، وكانت في عمر المراهقة وذهبت إلى منزل والدتها وفاجأتها بوجودها، وتقول دينا إنه موقف لا ينسى، وبشكل عام فإن هذه المواقف تصقل شخصية الإنسان.

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يذكر أن دينا احتفلت مؤخراً بتخرج ابنها في المرحلة الثانوية من المدرسة التي يدرس بها، وذلك خلال حفل كبير حضره عدد كبير من النجوم ممن ألحقوا أبناءهم بنفس المدرسة الثانوية، ونشرت دينا بعض الصور التي تجمعها بنجلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، وكتبت تعليقاً عليها: «أسعد يوم في حياتي، الحمد لله، علي ابني اتخرج من المدرسة وهيدخل الجامعة».

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من محبي دينا، وعلق عليها البعض قائلاً: «شكلك أصغر منه»، وأضاف آخرون: مكناش نعرف إن ابنك أصبح شاباً يشبهك كثيراً.

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وكانت دينا قد أحيت مؤخراً عدداً كبيراً من الحفلات في موسم رأس السنة، قدمت خلاله العديد من الوصلات الراقصة بصحبة عدد من نجوم الفن.



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