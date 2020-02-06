شاهدوا ألبوم صور نادرة لنادية لطفي: بعضها في مرحلة الطفولة والمراهقة

مازال الكثير من محبي الفنانة نادية لطفي يترحمون عليها، وينعونها بكلمات حزينة بعد رحيلها عن عالمنا.

في هذا الألبوم نستعرض بعض الصور النادرة للفنانة الكبيرة الراحلة، بعضها من مرحلة الطفولة، وبعضها من مرحلة المراهقة، وبعضها مشاهد لأفلامها أو مشاهد من حياتها الخاصة، التي تميزت بالخصوصية الشديدة.

يذكر أن نادية لطفي رحلت عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وزارها عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على صحتها قبل وفاتها بأيام.

نادية لطفي هي بولا محمد مصطفى شفيق، التي ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية اسمها فاطمة من محافظة الشرقية، وليس كما يدعى البعض أنها بولندية، حسب لقائها مع الإعلامي أسامة كمال.

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حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وهو من قدمها للسينما، وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباساً من شخصية فاتن حمامة «نادية» في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد، الذي تخرج في كلية التجارة، ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين، ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».