تصريحات مثيرة لمحامي لينا أحمد الفيشاوي: لا نريد سجن والدها لكن نريد فلوسه

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها شعبان سعيد محامي لينا أحمد الفيشاوي عن تطورات قضية حبس الفيشاوي الصغير لمدة سنة، والتي قضت بها المحكمة مؤخراً بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته، الكثير من الجدل.

حيث صرح في لقاء له ببرنامج et بالعربي، بقوله: “إننا لا نرغب في حبس أحمد الفيشاوي، ولكن نرغب في أن يعمل كثيراً حتى نأخذ منه فلوسه”.

وأضاف: “إن كل ما تقوم به محامية الفنان أحمد الفيشاوي لا جدوى له، وكل القضايا التي رفعها الفيشاوي خسرها بينما كل القضايا التي رفعناها عليه كسبناها، وليس أمامه سوى الدفع أو الحبس”.

وأوضح شعبان: “سيدفع أحمد الفيشاوي 4 ملايين و700 ألف جنيه وذلك عن أجر مسكن ومصاريف دراسية ونفقات لابنته عن آخر عامين”.

وكانت ثناء لحظي محامية أحمد الفيشاوي قد تقدمت بطلب معارضة على الحكم بحبس موكلها عاماً وغرامة 20 ألف جنيه لرفضه سداد متجمد نفقة لابنته لينا وعدم دفعه مصاريفها الدراسية.