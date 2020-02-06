دينا تفجر مفاجأة: أخبروني بوفاة أمي وبعد 15 عاماً اكتشفت أنها على قيد الحياة

متابعة بتجـــــــــرد: حلّت الراقصة المصرية دينا ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع على شاشة “cbc”، حيث فجرت مفاجاة من العيار الثقيل، إذ قالت إنها عاشت لسنوات وهي لا تعلم أن لديها أمًّا، ظنًا منها أنها متوفاة، خاصة في مناسبات الاحتفال ‏بالأمهات، فكانت تجلس بجانب من فقدوا أمهاتهم وتبكي مثلهم.‏

وأكدت أنها اكتشفت أن والدتها على قيد الحياة ‏بعد مرور 15 عامًا من عمرها، مؤكدة أنها كانت تحبها بفطرتها قبل أن تراها، واصفة إحساسها خلال الطريق لمنزل والدتها لأول ‏مرة، وكأنها كانت تخوض مغامرة، مشيرة إلى أن إحساسها بالحزن تبدل بعد ظهور والدتها في حياتها.‏

وأشارت دينا إلى أنها ورثت جينات وطباعاً كثيرة من والدتها، مثل حرصها على الحفاظ على رشاقتها إلى جانب العصبية في بعض ‏الأحيان.‏

وكانت دينا صرحت على هامش افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بأنها تحضر لبطولة ‏مسلسل جديد، ستؤدي ‏فيه شخصية امرأة صعيدية، مشيرة إلى أنها لم تؤد هذا الدور من قبل، لذلك فهي متحمسة ‏للعمل عليه بشكل جيد، وتتمنى أن ينال ‏إعجاب الجمهور.‏