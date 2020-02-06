حمادة هلال يتحدث عن سبب توتره وويرد على سخرية الجمهور من تغريداته

متابعة بتجـــــــــرد: ما زال الفنان حمادة هلال يثير الجدل والسخرية من تعليقاته على الصور التي ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. فبعد السخرية من حالته على “تويتر” حينما كتب تعريفاً بنفسه “مطرب ومغني”، ثم تغريدته التي قال فيها “أجمل وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار”، عاد من جديد ليثير سخرية الجمهور منه على إثر نشره عدة صور له من خلال حسابه الشخصي عبر “إنستغرام”، والتي علق عليها بقوله: “صورة قبل الحفلة وأنا متوتر”، لتبدأ سلسلة من التعليقات الساخرة من قبل جمهوره حيث علق أحد متابعيه بقوله: “ليه متوتر جمد قلبك”، وقال آخر: “أنت عالمي مينفعش تتوتر”، وعلق ثالث قائلاً: “خير إن شاء الله”، فيما قال رابع: “أنت نجم كبير وتقدر تعدي كل حاجة صعبة”. يذكر أن هلال علق على حملة السخرية والتنمر التي تعرض لها من قبل عدد من متابعي “تويتر”، بسبب تعريف البروفايل الخاص به والمكتوب فيه “مطرب ومغني”، حيث كتب: “الناس اللي مستغربة تويتاتي على تويتر الفترة دي أحب بس أقولهم إن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني”.

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