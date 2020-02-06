صور صادمة لجاستن بيبر في الشارع خلال فترة تعاطيه المخدرات

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متابعة بتجــــــــرد: إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة للنجم الكندي العالمي الشاب جاستن بيبر، ظهر فيها بحال غير طبيعية.
ولفت بيبر الأنظار في الصور المذكورة ومنها المرفقتان التي نشرها أيضاً موقع “دايلي ميل” البريطاني نقلاً عن موقع “سبلاش نيوز”، إذ بدا يسير في أحد الشوارع في مدينة نيويورك منتعلاً الجوارب من دون حذاء. وأطلّ في لقطة أخرى منتشرة وهو ينام في كيس.
وأشار كثر من المستخدمين إلى أنه يفعل هذا بسبب تأثير ادمانه على المخدرات خلال السنوات السابقة.
ونشر موقع CNN فيديو ظهر فيه بيبر وهو يتلقى الحقن الوريدية كعلاج وليتمكن من النوم. ونقل عنه قوله: “كان ذلك طريقة للهرب بالنسبة إلي. كنت صغيراً في السن تماماً مثل أي نجم صغير لا خبرة له. كان وقوفي أمام الكاميرا تجربة غريبة ومختلفة”.
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