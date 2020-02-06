ليلى علوي رئيسة لجنة تحكيم "البحرين السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الخميس 2020/2/6 10:20 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/2/6 10:20 م بتوقيت أبوظبي الممثلة المصرية ليلى علوي

اختار مهرجان البحرين السينمائي الممثلة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في أولى دوراته التي تنطلق في الفترة بين 4 و8 مارس/آذار. وقالت إدارة المهرجان في بيان إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء "لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها لكثير من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية". Advertisements وتضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح. وبجانب مسابقة الأفلام الروائية، يشمل المهرجان مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية تضم 3 بحرينيين؛ هم المنتج والسيناريست فريد رمضان والناقد حسن حداد والأكاديمي محمد السيد. كما يشمل المهرجان مسابقة "مركز التفوق"، التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج جمعان الرويعي ومعه فاطمة ربيعة مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية والممثلة أمينة القفاص. ويتزامن المهرجان مع الذكرى 40 لتأسيس نادي البحرين للسينما الذي تأسس عام 1980.

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