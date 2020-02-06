خاص- أخيراً فعلها طوني بارود على “ام تي في”

Feb 06, 2020
يبدو أن الأحداث الراهنة التي يمر بها لبنان من مظاهرات وأحداث أمنية متفرقة لن تمنع مقدم البرامج طوني بارود من الظهور عبر شاشة الـ MTV وذلك بعدما علمنا ان “البارود” يحضر مع قناة المر برنامجاً ترفيهياً مميزاً لاضفاء بعض الأجواء المرحة على الأجواء الداكنة التي يمر بها البلد.
وبعيداً عن البرنامج الذي كان من المقرر ان يبدأ عرضه ضمن شبكة البرامج الخريفية على قناة “المر”، حيث أتت أحداث 17 تشرين جعلت إدارة المحطة تتخذ القرار بتأجيل عرضه الى حين عودة الأمور الى طبيعتها.
اليوم يعمل طوني بارود على برنامج مختلف ضمن فكرة جديدة، عن هذا الموضوع يؤكد لنا الأخير أنه سيبدأ تصوير البرنامج الجديد عبر شاشة MTV الأسبوع المقبل، رافضاً الكشف عن تفاصيل أكثر بإستثناء أنه برنامج ترفيهي جميل يستضيف فيه مشاهير تحت إشراف المنتج ميشال سنان، اما المنتجة المنفذة فهي الرائدة في مجالها ناي نفاع، والاخراج للمبدع كميل طانيوس.
بالتزامن مع تحضيرات “البارود” لبرنامجه مع MTV، يطل اسبوعياً وتحديداً مساء كل ليلة جمعة عبر قناة “لنا تي في” ليقدم برنامجاً مليئاً بالمواد الترفيهية والفنية والألعاب والتسلية بعنوان “محلولة” حيث أكد لنا أن البرنامج يحقق نجاحاً كبيراً في سوريا ولبنان والعالم.
إذاً، يعود طوني بارود ليطل على المشاهدين اللبنانيين من جديد ليضفي على لياليهم بعض الأجواء الترفيهية في ظل الجو المعيشي الاجتماعي الضاغط والمحبِط، ولا شك في أن هذه الخطوة في محلها من قبل قناة المر بالوقت الذي تُجمد فيه كل القنوات الاخرى برامجها الترفيهية والابقاء على البرامج السياسية.
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