نجوى فؤاد وصابرين ورامي رضوان يقدمون واجب العزاء في نادية لطفي

حرص كل من: الفنانة نجوى فؤاد وصابرين، والإعلامي رامي رضوان، على تقديم واجب العزاء، في الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والمقام الآن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، وأقارب وأصدقاء الراحلة.

وحضر إلى العزاء كل من الفنانين عزت العلايلي، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وسمير صبري، الإعلامية سهير جودة، ولبنى عبد العزيز، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وفجع الوسط الفني، بوفاة الفنانة نادية لطفي يوم الثلاثاء الماضي، بعد احتجازها بالعناية المركزة لعدة أيام بسبب سوء حالتها الصحية، وشيعت جنازتها ظهر الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، فيفي عبده، كما دُفنت بجانب مقابر الفنانة ماجدة الصباحي بمدينة 6 أكتوبر.

نادية لطفي، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني نادية لطفي اقتباسا من شخصية فاتن حمامة، نادية، في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

الراحلة كان اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، وولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية تُدعى فاطمة، من محافظة الشرقية وليس كما يدعى أنها بولندية.

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وتزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت، عند بلوغها العشرين من عمرها، من ابن الجيران الضابط البحري عادل البشاري ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس إبراهيم صادق شفيق، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري.

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