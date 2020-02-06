تامر حسني يحيي حفلا بجدة 27 شباط

يستعد الفنان تامر حسنى لاحياء حفل غنائي بالملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، في مدينة جدة، ونشر تامر على صفحته بإنستجرام صورة من البوستر الدعائي للعمل وكتب عليها انه سعيد لاحياءه هذا الحفل وان تذاكره ستكون متوفرة اليوم الاثنين.

على صعيد متصل يستأنف تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، وذلك داخل المملكة العربية السعودية، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، ومن المقرر ان يستغرق التصوير هناك نحو أسبوع.

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