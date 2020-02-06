شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال الأكثر استماعًا فى العالم بـ"بنت الجيران" وأغنية من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود" قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد كمال بأغنيتين فى القائمة.

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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وحل كمال ضيفا أمس الأربعاء على برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة dm، وكشف أنه نشأ فى بيت دينى، فوالده الراحل كان إمام مسجد، ووالدته منتقبة، ولذا عارضت أسرته دخوله الوسط الفنى، لكنه أصر على تحقيق طموحه وقرر الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

واحتلت 7 أغانى مهرجانات شعبية قائمة أكثر 50 أغنية سماعا على تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، ويستحوذ مطرب المهرجانات حسن شاكوش على 5 منها، وأولها هى أغنيته التى حققت نجاحا كبيرا منذ صدورها "بنت الجيران"، حيث حققت 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط.

وباقى الأغانى بالترتيب هى :"مهرجان " شمس المجرة " لعمر كمال - حمو بيكا - حسن شاكوش، تليها أغنية "سامونيلا للفنان تميم يونس، ومهرجان " كارثه كارثه" لحمو بيكا وحسن شاكوش، ومهرجان آخر للثنائى "وداع يا دنيا وداع "، وكذلك مهرجان "انتى سارقة القلب سرق لحمو بيكا وشاكوش، وآخرهم "مهرجان مساء النقص لحمو بيكا وعمر كمال وعلى قدورة.