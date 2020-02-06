شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: تركيبة "الأخ الكبير" قريبة من الناس وتوقعت نجاحه بمجرد قراءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دينا فؤاد إنها غير متفاجئة بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "الأخ الكبير" الذي تشارك في بطولته مع محمد رجب ويعرض حاليًا على شاشة cbc، موضحة أنها عندما قرأت الحلقات الأولى من السيناريو وعرفت طبيعة الشخصيات في الأحداث توقعت أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وأن يكون "ترند" وقت عرضه مشددة على أن توقعاتها جاءت في محلها.

وأشارت دينا لـ"الخليج 365" إلى أن "أحداث "الأخ الكبير" وتركيبة الشخصيات قريبة للغاية من الناس في الشارع، لأنى "حربى" – الذى يجسد دوره محمد رجب – هو واحد منهم بسيط وشهم ويتعرض للظلم وتقتل أخته الذى كان يعشقها، فهذه التيمة مضمونة النجاح، ورأينا في الأيام الماضية كيف يتفاعل الجمهور مع الحلقات ويحزن ويبكى مع الشخصيات، والحقيقة أقول أن العمل كان سينجح سواء كنت فيه أو لأ".

وأوضحت دينا فؤاد أن شخصية "عبير" التي تجسدها في الأخ الكبير لازم المشاهد يحبها لأنها مثل أختك وزوجتك أو أي ست في العيلة قائلة: "عبير مثال للست المصرية الجدعة الأصيلة المخلصة التي تقف بجواز زوجها طوال الوقت وتتعامل مع أهله أفضل معاملة، فهى زوجة يتمناها أي شخص فلازم تتحب، وقدمتها بطريقة مختلفة لأن كل فنانة لها روحها وكلام وبصمة مختلفة عن الأخرى".

وعن مشاركتها في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي تجسد فيه شخصية "نسرين عشماوى" – زوجة الارهابى هشام عشماوى – الذى يقدم دوره أحمد العوضى، قالت دينا فؤاد أنها انتهت من تصوير يومين من دورها في الأحداث وتنتظر استكمال باقي المشاهد خلال الفترة المقبلة لأنى لدى أحداث قوية جداً متبقية".



دينا فؤاد

وأكدت دينا أن أحداث مسلسل الاختيار حقيقية 100 % وأى حدث يتم تناوله في العمل فهو حقيقي وقالت: "عندما نشرت صورة لى بالنقاب من كواليس المسلسل اندهشت من الانتقادات التي تعرضت لها، لأن "نسرين عشماوى" هي منتقبة في الحقيقة ولابد أن تظهر بهذا الشكل على الشاشة، وفى هذا العمل تحديداً كل المشاهد موثقة من الجهات الرسمية ولا يوجد أي حاجة من وحى الخيال والجمهور هو الحكم في النهاية".

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.

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دينا فؤاد من كواليس الاخ الكبير