جاستن بيبر بحالة غير طبيعية في الشارع بسبب الإدمان

الخميس 6 فبراير 2020

جاستن بيبر

تناقل عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً صادمة للنجم الكندي جاستن بيبر وبدا فيها في حالة غير طبيعية.

ولفت في إحدى تلك الصور التي نشرها أيضاً موقع Daily Mail نقلاً عن موقع Splash News الأنظار وهو يسير في أحد الشوارع في نيويورك منتعلاً الجوارب ومن دون حذاء وفي أخرى وهو ينام في كيس.

واشار الكثيرون إلى أنه يفعل هذا بسبب تأثير ادمانه على الممنوعات في السنوات السابقة.

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ونشر موقع CNN فيديو ظهر فيه النجم وهو يتلقى الحقن الوريدية كعلاج وليتمكن من النوم. ونقل عنه قوله: "كان ذلك طريقة للهرب بالنسبة إلي. كنت صغيراً في السن تماماً مثل أي نجم صغير لا خبرة له. لقد كان وقوفي أمام الكاميرا تجربة غريبة ومختلفة".

وتابع: "كنت أمتلك الكثير من المال والكثير من الأشياء. وكان يحيط بي كل أولئك الأشخاص الذين يبدون تعلقهم بي ويريدون الحصول على بعض المكاسب وعلى اسلوب حياة كنت اتبعه.

وضاف: "قررت التوقف عن تعاطي الممنوعات حين رأيت أنني شارفت على الموت. دخل حارسي إلى غرفتي ليتفحص نبضي ليلاً. لم يكن الناس يعلمون إلى أي درجة أصبح الأمر خطيراً".

وختم: "أسأت معاملة جسمي. والآن أحاول أن أكون أفضل، أفضل زوج، أفضل أب، أفضل صديق... من أجل المعجبين الذين يريدون الاستفادة من موسيقاي. ولا يمكني فعل هذا إذا لم أكن بصحة جيدة".

ويشار إلى أن بيبر أعلن في العام 2019 أنه تم تشخيص إصابته بمرض لايم وأنه يحاول التعايش مع ذلك.