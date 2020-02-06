شكرا لقرائتكم خبر عن تختتم ليالي موسم الرياض وتُكرّم على عطاءاتها الفنية... أحلام: تكريمي في الرياض تتويج لمسيرتي والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020

أحلام

كانت ليلة "فنانة العرب" أحلام ليلة أسطورية بكل ما للكلمة من معنى إذ إنها كانت ختام حفلات موسم الرياض الذي استمر أسابيع عدة، وتم تتويج هذا الموسم بليلة فنية مليئة بالفخامة من كل النواحي.



أُقيمت الحفلة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفار في الرياض، وقد نقلتها على الهواء مباشرةً سبع قنوات تلفزيونية خاصة بمجموعة "أم بي سي".

واستمتع المشاهدون على مدار خمس ساعات بأجمل الأغاني واللوحات الفنية إذ رافقت فرقة "ميّاس الاستعراضية" أحلام في عدد من الأغنيات من خلال لوحات فنية صُمّمت خصيصاً لهذه الحفلة المميزة. أما الإبداع الذي شاهده الناس على الشاشة، فكان يقف وراءه فريق عمل ضخم مؤلف من عشرات الأشخاص، وموزَّع ما بين تقنيين وفنيين ومصوّرين ومخرج ومساعدين وغيرهم.

وفي اليوم الذي سبق الحفلة، أجرت أحلام بروفات مكثّفة مع الفرقة الموسيقية المؤلفة من 135 فرداً ما بين عازفين وفرقة كورال وجميعهم تحت قيادة المايسترو المصري أمير عبد المجيد، وقد استمرت البروفات ساعات طويلة كي يظهر العمل متقناً ومحترفاً كما شاهده الناس على الشاشة.

كذلك خضعت "أم فاهد" لتمرينات مكثّفة مع الفرقة الاستعراضية اللبنانية "ميّاس" التي يرأسها نديم شرفان، خصوصاً أن إحدى اللوحات تطلّبت من أحلام الصعود على سلَّم من خمس درجات لتتفاعل مع الخطوات الراقصة، وكل ذلك كان تحت إدارة المخرج باسم كريستو.

وقبل ساعات من بدء الحفلة، حضرت "لها" في كواليس المسرح حيث شاهدت كيف بدأ الجمهور يتوافد الى الصالة في الثامنة مساءً، ورغم برودة الطقس لم يتوانَ جمهور أحلام، وبينهم شخصيات رفيعة جلسوا في الصفوف الأمامية للمسرح، لم يتوانَ هذا الجمهور لحظة عن التصفيق لـ"فنانة العرب" والغناء معها والتفاعل بحماسة مع أغنياتها التي أشعلت الحفلة.

خلف المسرح كان العمل أشبه بخلية نحل، إذ توزّعت الغرف المخصّصة لأعضاء فرقة "ميّاس"، وأخرى للإعلامية لجين عمران التي قدّمت الحفلة وأطلّت أكثر من مرة على الجمهور. وفي المقلب الآخر، كان أعضاء الفرقة الموسيقية يتناولون العشاء في الباحة الخارجية.

ليكونوا على أتمّ الاستعداد لحظة اعتلائهم خشبة المسرح، كما كان أعضاء فرقة "ميّاس" يستعدون بين فقرة وأخرى لتغيير ملابسهم تحت أنظار مدير الفرقة الذي أشرف على كل صغيرة وكبيرة. أما بالنسبة الى أحلام فقد خصّصوا لها غرفة بالقرب من المسرح، وذلك بطلب منها كي يتسنّى لها تبديل ملابسها بسرعة، لأن الحفلة ستُنقل مباشرةً على الهواء.

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وهذا يحتّم السرعة في تغيير الملابس. تألّقت أحلام على مسرح الحفل بخمسة فساتين، وتصدّرت إطلالاتها مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تميّزت بالماكياج السموكي الذي ارتكز على إبراز جمال عينيها بقوة من خلال الظلال الترابية فوق الجفون مع تخطيط العينين بـ"الآيلاينر" الأسود العريض والرموش الكثيفة جداً، إلى جانب استخدامها عدسات العيون الزرقاء الملونة، وبدت بشرة أحلام متوهّجة ومخملية، ولوّنت خدّيها بـ"البلاشر" الخوخي مع أحمر الشفاه الهادئ فبدا جمالها راقياً، خاصة مع الابتسامة التي لم تفارق وجهها طوال الحفلة.

أما تسريحة الشعر، فقد ظهرت النجمة أحلام بالشعر الطويل الأسود الداكن، إذ اختار لها مصفّف الشعر الشهير طوني صوايا تسريحة "ريترو" جانبية مع الخصلات المتموّجة بأناقة تامة والغرّة العالية، مؤكداً أنه اعتمد هذا "اللوك" لأنه يتناسب مع تقاسيم وجه أحلام ويتماشى مع كل إطلالاتها على المسرح.

واعتمدت أحلام في إحدى إطلالاتها أكسسوار الشعر الاستعراضي من خلال تزيين رأسها بالتاج الأبيض المتناغم مع لون فستانها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. أما فساتينها الخمسة فقد ارتدت اثنين منها من إبداع المصمّم العالمي زهير مراد، وثلاثة من تصميم المغربية كريمة. وتقول الستايلست مايا التل إن أحلام ومنذ أن كانت تصوّر برنامج "ذا فويس".

اتّفقت مع المصمّم زهير مراد على أن تكون للفستان الأسود قبّة تناسب العقد الذي أوصت به مصمّم المجوهرات سامر حليمة، فقد زّينت أحلام عنقها وأذنيها بمجوهرات قُدِّر ثمنها بنحو سبعة ملايين دولار.

وعلى هامش الحفل، قدّمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ممثّلَةً ببندر الإيداء مدير عام التواصل، قدّمت لأحلام الشامسي درعاً تكريمية من الذهب الخالص، صُنعت خصيصاً لأحلام وتحمل شعار "فنانة العرب"، وذلك تقديراً لعطاءاتها الفنية على مدار 25 عاماً.

وفي دردشة جانبية مع المخرج باسم كريستو، أكد لـ "لها": "منذ حوالى أربع سنوات بتُّ المخرج المعتمد لإخراج وتصوير كل حفلات المطربة أحلام، يساعدني في ذلك فريق عمل متكامل إذ يهتم بتقنيات التصوير والإضاءة وهندسة صوت إلخ...". وأضاف كريستو: "أما في خصوص حفلة "ليلة فنانة العرب"

فقد بدأنا التجهيز لها قبل أيام من إجراء أحلام البروفات مع الفرقة الموسيقية والفرقة الاستعراضية، وقبل يوم واحد تم تركيب كل الأجهزة التقنية، وتأكّدنا من كل التفاصيل قبل العرض المباشر، لكننا لم نكن نعرف أن أحلام ستغنّي لخمس ساعات متواصلة إلا في الساعات الأخيرة التي سبقت الحفلة، وأكثر ما أتعبنا كفريق عمل، العمل في البرد القارس، لكن رغم كل الظروف الصعبة كان الإبداع سيد الموقف".

وكان عدد من الفنانين قد باركوا لأحلام على مواقع التواصل الاجتماعي، فغرّدت لها ديانا حداد: "ألف مبروك التكريم والنجاح يا أختي الغالية، الله يوفّقك وتبدعي... دائماً وتسعدي الناس اللي بتحبّك"، وعلّقت كارول سماحة: "تهنئة من القلب على هذا الحفل الرائع وعلى المشهدية المختلفة المميزة وألف مبروك التكريم، إنه حصاد تعب ومجهود وتميّز على مدار 25 عاماً"، وبدورها غرّدت نجوى كرم: "ألف مبروك نجاح حفلتك بتستاهلي كل خير والنجاح"، وكتب عبدالمجيد عبد الله مغرّداً: "أم فاهد تبقى حفلاتها حدث وتستاهل كل خير".

أما "فنانة العرب" أحلام فقالت عن حفلها الضخم: "هذه الليلة لا ولن تُنسى، وسعُدت بتكريمي من هيئة الترفيه، وأشكر معالي المستشار تركي آل شيخ على إقامة "ليلة فنانة العرب" كنوع من التكريم على مسيرتي الفنية التي مر عليها 25 سنة. لقد تعبت ونلت... وردود فعل الناس كانت رائعة.

فرغم البرد القارس تفاعلوا معي بقوة، وقد قدّمت للجمهور مجموعة كبيرة من أغانيّ الجديدة والقديمة، وكنت مستعدّة أن أغنّي أكثر من خمس ساعات، لكن أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد تعبوا... وأودّ أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذه الليلة الكبيرة من كل النواحي الفنية، كما أشكر أهل الصحافة الإعلام الذين غطّوا الحفلة، وكل الشخصيات التي حضرت وعلى رأسهم الملحن أنور عبدالله الذي اكتشفني في بداياتي وأنتج لي أول ألبوماتي الغنائية وآمن بموهبتي، والحمد الله أن رؤيته كانت صائبة".