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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تدخل العناية المركزة لاشتباه في إصابتها بالـ«كورونا».. وشقيقتها تنفي والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
الفنانة المصريه بشرى
دخلت الفنانة المصريه بشرى العناية المركزة بأحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة إثر إصابتها بأزمة صحية طارئة شديدة ألمت بها.
وقال أحد المصادر الطبية إنّ بشرى دخلت المستشفى صباح آمس مصابة بوعكة صحية أصابتها، حيث أصيبت بالتهاب حاد رئوي وضيق شديد بالتنفس، حيث كان هناك اشتباه بأعراض الكورونا.
ومن جانبها نفت شقيقة بشرى "يارا" أن يكون ما تتعرّض له بشري هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنّها عادت من السفر مُؤخّراً، مُوضِّحة أنّ تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا، ومُؤكّدة أنّ شقيقتها بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصِحّة جَيِّدة.
وأضافت شقيقة النجمة بشرى، في تصريحات صحافية، أنّ شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء، حيث تخضع حالياً لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية.
موضحة أنّ شقيقتها تعاني من حساسية مزمنة وشديدة التأثير على جهاز التنفس مما تسبب ضيقاً شديداً بالتنفس، حيث تستخدم "بخاخاً" مُضاداً لمرض الحساسية الذي يستخدمه مرضى "الربو"، كما أنّ الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة؛ حيث إنّ بشرى مريضة بحساسية موسمية، ولكنّها تلك المرّة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي.
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