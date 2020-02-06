كاظم الساهر يعزز حضوره الفني في السعودية بحفلتين بالرياض وجدة

الخميس 6 فبراير 2020

كاظم الساهر

يجدِّد الفنان كاظم الساهر، مع بداية العام الجديد 2020، حضوره في الحفلات السعودية، حيث يلتقي جمهوره السعودي والعربي في مسرح أبو بكر سالم بـ "بوليفارد الرياض" في 12 فبراير الجاري، كما يُحيي حفلةً غنائية أخرى في جدة بعدها بيومٍ واحد، ليؤكد بذلك حضوره القوي في الحفلات التي تقام في السعودية.



وتأتي حفلتا كاظم في السعودية بعد النجاح الباهر الذي حققه في حفلاته الغنائية التي أحياها في مختلف المدن السعودية بالعامين الماضيين، ونظراً لما يتمتع به من جماهيرية عالية، إذ يحرص جمهوره على حضور كل حفلاته، والتفاعل معه بحماس كبير.

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ويُعد فبراير شهراً مميزاً لكاظم في السعودية فقد أحيا فيها عام 2019 حفلةً غنائيةً "مخملية" ضمن حفلات "شتاء طنطورة"، حظيت بحضور جماهيري غفير.

وألهم الساهر الذائقة الموسيقية العربية في العام الماضي، خاصةً الجمهور السعودي عندما أطلق "جولة القيصر" التي شملت مدن الرياض وجدة والدمام، حيث أحيا فيها ثلاث حفلات متتالية، ليصبح من أبرز الفنانين العرب غناءً في السعودية.

وقبلها بعام، شارك كاظم في حفلات سوق عكاظ بالطائف، وشهدت الحفلة، التي تُعد باكورة حفلاته في السعودية، حضوراً جماهيرياً كبيراً، ليكمل تألقه في صيف 2019 بحفلة رائعة في مسرح الفنان الراحل طلال مداح بأبها، حيث غنَّى في حفلات موسم السودة.

يشار إلى أن حفلتَي كاظم المقبلتين في الرياض وجدة، تأتيان بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه، وامتداداً لفعاليات موسم الرياض الماضي، وهما الحفلتان الثامنة والتاسعة على التوالي للساهر في السعودية خلال عام ونصف العام فقط.